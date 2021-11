Zerocalcare “social media manager” di Netflix per un giorno

In questi ultimi giorni, Netflix ha pubblicato diversi show che stanno facendo parlare di sé, ma in Italia il vero fenomeno è Zerocalcare con la sua serie animata Strappare lungo i bordi: la piattaforma decide dunque per un curioso esperimento, ovvero “affidare” i suoi account Instagram e Twitter al fumettista romano e… vedere come va a finire.

Posto che ovviamente NO, non posso fare tutto quello che mi pare (non me chiedete de fa' gli auguri a zia o promuove vendette private, non me lo fanno fa'), ho pensato che magari poteva avere senso segnalare un po' di cose che mi sono piaciute e che magari qualcuno non ha visto. — Netflix Italia (@NetflixIT) November 23, 2021

Il risultato? Qualche post divertente, la richiesta di consigli sulle migliori serie tv da vedere e la condivisione di alcuni schizzi preparatori per la serie animata, attualmente così popolare.

A 'sto punto lo uso pure per le cose mie: se qualcuno ha in mente serie belle da guardare mentre uno lavora (quindi tante puntate, doppiate in italiano così me le posso ascoltare senza alzare gli occhi dal foglio) e le scrive qua io gli sono molto grato, sto a corto. @zerocalcare — Netflix Italia (@NetflixIT) November 23, 2021

Inoltre, Zero sul suo Twitter ha anche lanciato un messaggio perfetto, nella sua semplicità, a tutti coloro che si sono uniti al coro degli scontenti della sua “dizione” all’interno della serie:

Madonna regà ma come ve va de ingarellavve su sta cosa — zerocalcare (@zerocalcare) November 22, 2021

Strappare lungo i bordi è disponibile su Netflix dal 17 novembre: prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, è la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea.

