Resident Evil: Welcome to Raccoon City, regista e produttore sul rapporto col gioco

Il produttore di Capcom Hiroyuki Kobayashi e il regista Johannes Roberts parlano del rapporto tra videogioco e film in Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Sony Pictures ha pubblicato una nuova featurette per Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot cinematografico della saga action horror in arrivo il 25 novembre nei cinema: nel breve video, il produttore di Capcom Hiroyuki Kobayashi e il regista Johannes Roberts parlano del rapporto binario tra il videogioco originale e il nuovo film, piuttosto stretto.

Il regista ama molto il videogioco originale, dunque ci sono molti easter egg nel film. Uno dei miei preferiti, anche se il film è basato sui primi due giochi, è che Johannes [Roberts, ndr] ha inserito uno dei suoi elementi prediletti direttamente da un capitolo successivo. Spero riusciate a riconoscerlo.

Fan dei giochi, spero vi divertirete col nuovo mondo di Resident Evil creato dal regista, prendendo gli elementi sia dai giochi che dal film, così come apprezzerete le differenze.

ha affermato Hiroyuki Kobayashi.

Il film, scritto e diretto da Johannes Roberts, vedrà come protagonisti Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, Robbie Amell in quelli di Chris Redfield, Hannah John-Kamen come Jill Valentine, Tom Hopper nel ruolo di Albert Wesker e Avan Jogia in quello di Leon S. Kennedy. Inoltre, Nathan Dales sarà Brad Vickers, Marina Mazepa interpreterà Lisa Trevor e Neal McDonough vestirà i panni del Dr. William Birkin.

Questa la sinossi ufficiale del film, in uscita il 24 novembre negli USA e il 25 nel nostro Paese:

Un ritorno alle origini del celebre franchise Resident Evil. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In Resident Evil: Welcome to Raccoon City, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

