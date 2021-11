Progetti Scuola ABC: La Città Incantata, YaYa e Lennie – The Walking Liberty in proiezione il 24 novembre

Recentemente ripartiti in presenza, i Progetti Scuola ABC della Regione Lazio continuano con il terzo appuntamento del progetto La Città Incantata, mercoledì 24 novembre alle ore 9:30 presso Spazio Scena, il nuovo Spazio Cinema, Eventi e Nuove Arti nato negli storici locali dell’Associazione Filmstudio grazie all’impegno della Regione Lazio per riconsegnare spazi culturali alla cittadinanza. L’incontro, dedicato al grande cinema d’animazione, vedrà in apertura la proiezione del film YAYA E LENNIE – THE WALKING LIBERTY.

Al termine della proiezione di YAYA E LENNIE – THE WALKING LIBERTY, sempre nell’ambito di Progetti Scuola ABC – La Città Incantata, gli studenti incontreranno il regista Alessandro Rak, l’aiuto regista, soggetto e montatore Marino Guarnieri, il compositore e produttore della colonna sonora Dario Sansone, frontman dei Foja.

Il film è stato prodotto dalla MAD ENTERTAINMENT, factory creativa e produttiva, pluripremiata per i lungometraggi di animazione, dove sceneggiatori, registi, disegnatori, animatori, tecnici del 3D e degli effetti speciali, montatori, musicisti ed informatici giovanissimi progettano e realizzano ciascuna fase produttiva: dall’idea allo sviluppo, dalla scrittura all’approccio visivo, dalla regia al montaggio fino alla composizione delle colonne sonore alla postproduzione. L’incontro sarà introdotto da Giovanna Pugliese Responsabile Uffici Cinema- ABC Lazio e condotto da Luca Raffaelli, giornalista e scrittore, esperto di fumetto e cinema d’animazione.

LA CITTÀ INCANTATA è un percorso sperimentale sui fumetti, l’illustrazione, la graphic novel e il cinema d’animazione, forme di comunicazione immortali e universali, in grado di raccontare il presente e immaginare il futuro. Il progetto, che prevede una serie di incontri con grandi artisti, personaggi ed esperti per conoscere il linguaggio dei fumetti e del cinema d’animazione ed esplorare i temi d’attualità che ruotano attorno a questi mondi, include un concorso dedicato agli studenti, con l’obiettivo di ideare e realizzare un racconto originale a fumetti sul tema “Soluzioni per un mondo realmente sostenibile”. Una tematica di fondamentale importanza, ora arrivata nelle case e all’attenzione di tutti grazie al COP26 che ha riunito a Glasgow i potenti della terra ma anche tantissimi giovani per affrontare gli urgenti temi dei cambiamenti climatici e delle sue conseguenze.

YAYA E LENNIE – THE WALKING LIBERTY (durata1h.50)

Il film ci trasporta in un tempo in cui, in seguito a un misterioso sconvolgimento, il mondo come lo conosciamo oggi è finito. La natura si è ripresa prepotentemente il pianeta e ora la giungla riveste tutta la terra. Dalle macerie del mondo che fu, una nuova società sta cercando di risorgere. Si tratta de “L’Istituzione”, i cui adepti cercano di ripristinare l’ordine precostituito imponendo al popolo libero della giungla il loro concetto di diritto. Ma c’è chi si oppone con forza al loro processo di “civilizzazione”: i dissidenti stanno preparando la loro rivoluzione. Questa è la storia di due spiriti liberi che vogliono trovare il loro posto nel mondo. Yaya, una ragazza dal carattere ruvido e dallo spirito indomito, e Lennie, un giovane uomo alto più di due metri e affetto da un ritardo mentale. Uniti da un legame profondo si prendono cura l’uno dell’altro cercando di non farsi portar via l’unica ricchezza che gli è veramente rimasta: la loro libertà.

Evento di chiusura del progetto LA CITTÀ INCANTATA sarà il 10 dicembre 2021, in occasione del “Meeting dei disegnatori che salvano il mondo” a Civita di Bagnoregio. Un programma speciale, quello di chiusura, che partirà da Roma con un gruppo d’importanti disegnatrici e disegnatori, street artist, sceneggiatori, con l’obiettivo di visitare alcune importanti opere tra Roma e Cerveteri, per approdare infine a Civita di Bagnoregio dove si svolgerà la premiazione.