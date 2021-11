Amazon, Apple e quel patto segreto che violava le leggi sulla concorrenza: dovranno pagare 200 milioni di euro

Amazon e Apple sanzionate dall’AGMC, il garante italiano della concorrenza. Per loro una multa di circa 200 milioni di euro. Le due aziende, rileva l’authority, avevano stretto un patto finalizzato a ridurre la concorrenza. Patto che, di fatto, riduceva il numero di rivenditori che potevano vendere prodotti Apple e Beats sull’e-commerce.

Il patto, di fatto, permetteva la vendita dei prodotti Apple e Beats esclusivamente ad Amazon e ad alcuni soggetti scelti singolarmente sulla base di criteri arbitrari. Una discriminazione avvenuta in violazione dell’art 101 del Trattato sul Funzionamento dell’UE.

L’istruttoria ha permesso di accertare che talune clausole contrattuali di un accordo stipulato in data 31 ottobre 2018 – che vietavano ai rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats di utilizzare Amazon.it, permettendo la vendita dei prodotti Apple e Beats in tale marketplace solo ad Amazon e a taluni soggetti scelti singolarmente e in modo discriminatorio – violano l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

si legge nel comunicato presentato in queste ore dall’authority.

Amazon dovrà pagare una sanzione da 68,7 milioni di euro, mentre Apple dovrà pagarne 134,5.

La restrittività di tali condotte appare confermata dalla circostanza che Amazon.it rappresenta il luogo di commercio elettronico dove si realizza almeno il 70% degli acquisti di prodotti di elettronica di consumo in Italia, di cui almeno il 40% è rappresentato da rivenditori che utilizzano Amazon come piattaforma di intermediazione.

Non solo la multa: Amazon ed Apple dovranno interrompere immediatamente ogni pratica anti-concorrenziale. Amazon dovrà quindi estendere il bacino di rivenditori autorizzati a vendere i prodotti Apple e Beats sul suo e-commerce, pena nuove sanzioni.

Riportiamo di seguito la posizione ufficiale e completa di Amazon dopo essere stati contattati dall’azienda:

Più altri punti di background che Amazon vorrebbe chiarire su questa questione:

Amazon e i partner di vendita sono complementari e insieme forniamo la vasta selezione, il valore e la convenienza che i nostri clienti amano. I partner di vendita rappresentano circa il 60% di tutte le vendite di prodotti fisici su Amazon. Tali vendite stanno crescendo più velocemente delle vendite al dettaglio Amazon e in media una vendita da parte di un venditore terzo è più profittevole per la nostra attività rispetto a una vendita al dettaglio registrata da Amazon. Investiamo costantemente per sostenere la crescita delle 18.000 PMI italiane che scelgono di vendere su Amazon. Nel 2020, le PMI italiane hanno registrato vendite all’estero per oltre 600 milioni di euro, e più di 200 hanno superato 1 milione di euro di vendite per la prima volta nel 2020.

Questo accordo ha ampliato la selezione di prodotti a disposizione dei clienti Amazon. Amazon rappresenta meno dell’1% del mercato al dettaglio globale e ci sono rivenditori più grandi in tutti i Paesi in cui operiamo. Le aziende hanno più canali sia online che offline per vendere i loro prodotti Apple, così come i prodotti concorrenti. Amazon è solo una di queste opzioni a disposizione delle aziende. In particolare, in Italia ci sono grandi marketplace e catene di vendita al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo, attive sia online che offline.

Siamo lieti della decisione presa recentemente da Apple di aumentare il numero di rivenditori autorizzati Apple che possono vendere prodotti Apple e Beats su Amazon in tutta Europa, in quanto questo comporta una maggiore selezione di prodotti a disposizione dei nostri clienti.

A titolo esemplificativo, in occasione del Prime Day 2021, migliaia di clienti italiani hanno beneficiato di uno sconto di 200 euro (20%) ciascuno sull’iPhone 12 (128GB) che in quel momento aveva un prezzo di listino di 989 euro.

Appena arrivato anche il commento di Apple che riportiamo di seguito:

Lavoriamo duramente per creare i migliori prodotti al mondo in grado di offrire una grande esperienza utente. Per garantire la sicurezza dei nostri clienti e l’integrità dei prodotti che acquistano, è importante che i clienti sappiano che stanno acquistando prodotti originali. I prodotti non originali offrono un’esperienza inferiore e possono spesso essere pericolosi.

Per garantire che i nostri clienti acquistino prodotti originali, lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner rivenditori e abbiamo team dedicati di esperti in tutto il mondo che collaborano con le forze dell’ordine, le dogane e i distributori per garantire che vengano venduti solo prodotti Apple originali.

Rispettiamo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana ma crediamo di non aver fatto nulla di sbagliato e intendiamo fare ricorso.