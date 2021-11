Ingoia un AirPod al posto dell’ipobrufene, 27enne invia un audio dallo stomaco

Una 27enne ha da poco raccontato di aver ingerito erroneamente un AirPod, finendo in seguito anche per inviare un audio dal proprio stomaco.

Recentemente, una donna di 27 anni nota su TikTok è stata protagonista di una storia a tratti divertente, ma in realtà particolarmente preoccupante e soprattutto pericolosa. Parliamo nello specifico di un episodio in cui una singola AirPod è stata confusa con una pillola di ipobrufene, e per via di ciò ingerita come se si trattasse del farmaco.

Dopo aver effettuato il gesto, Carli Bellmer, si è subito resa conto di come la pillola fosse stata particolarmente difficile da ingerire, e ha capito l’errore quando ha notato che questa era ancora nella sua mano.

La parte “divertente” riguarda il fatto che durante tutto il processo, prima che la cuffia fosse espulsa (fortunatamente senza danni alla salute della donna di 27 anni) questa è rimasta per tutto il tempo connessa al telefono, ed è risultato addirittura possibile registrare un audio dallo stomaco, con rumori ovviamente particolarmente strani e rari da udire.

Il tutto non è stato tuttavia condiviso solamente per ragioni satiriche, visto che per fortuna si tratta di una storia a lieto fine, ma anche al fine di sensibilizzare gli utenti che potrebbero erroneamente confondere le cuffie con dei farmaci commestibili, dettaglio a cui forse Apple dovrà pensare quando aggiornerà i suoi dispositivi audio in futuro, comodi e piccoli al punto da poter essere ingeriti.