Il caso anomalo di Apple Podcast: da 1,8 stelle a 4,6 in pochi giorni. Possiamo fidarci?

Apple Podcast è passata da avere un punteggio di 1,7 stelle sull'App Store a 4,6 in pochi giorni. Molti dettagli non tornano. Riscatto legittimo o furbata di Apple?

Apple Podcast è passata da avere una media di 1,8 stelle ad un punteggio quasi perfetto di 4,6 stelle. Ora l’app risulta al primo posto nei risultati di ricerca dell’App Store quando si cerca la query ‘podcast’, proprio ora che la concorrenza di Spotify inizia a farsi agguerrita.

Secondo più di qualche utente, l’improvvisa variazione del punteggio non sarebbe completamente spontanea. L’anomalia è iniziata il 9 novembre, quando l’app ha improvvisamente ricevuto migliaia di recensioni a cinque stelle – in netto contrasto con i trend dei giorni precedenti. La pioggia di nuove recensioni è continuata per diversi giorni. Solamente lo scorso 17 novembre, Apple Podcast ha ricevuto 6.292 recensioni con un punteggio di 5/5. «È l’esempio perfetto del perché non vi potete fidare dell’App Store», sintetizza The Verge.

Sempre The Verge nota un altro dettaglio curioso: praticamente tutte le recensioni non esaltano l’app in sé, ma alcuni specifici podcast. “Show fantastico! Molto divertente e approfondito”, scrive ad esempio un utente. Non è chiaro a quale podcast sia riferita la recensione, né se l’utente fosse consapevole di star scrivendo una recensione dell’app e non del suo show preferito.

Apple spiega il mistero solo in parte: “Con l’aggiornamento a iOS 15.1 abbiamo iniziato a chiedere agli ascoltatori di Apple Podcast di lasciare una recensione sull’App Store, proprio come possono fare le app sviluppate da aziende terze”, ha spiegato un portavoce dell’azienda.

The Verge non è riuscito a mettere le mani sul testo mostrato agli utenti. È un peccato, perché ci permetterebbe di capire se l’invito a lasciare una recensione sia stato volontariamente formulato in modo ambiguo, creando la falsa convinzione che la recensione sarebbe stata per il podcast e non per l’app.

Tra le altre cose, The Verge si chiede anche se l’invito a lasciare una recensione sia stato inviato a tutti gli utenti, oppure se sia stato mostrato solamente ad alcuni utenti, magari selezionati perché particolarmente fedeli all’app.