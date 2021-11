Ghostbusters Legacy apre con 44 milioni al box-office USA e in cima a quello italiano

Sony Pictures festeggia l'ottimo risultato al botteghino di Ghostbusters Legacy, che apre in pole position sia in Italia che in USA.

La possibilità di un seguito di Ghostbusters Legacy appare sempre più probabile, perché oltre al palese apprezzamento di pubblico e critica il film sta anche incassando bene, debuttando al primo posto nei Paesi che già lo hanno in cartellone, USA e Italia compresi.

44 milioni di dollari è l’incasso di debutto negli USA, a fronte di previsioni molto più moderate: calcoliamo che il reboot del 2016 era partito con un dato simile, che però si è infranto sul passaparola negativo e contro un budget realizzativo più alto: i costi più contenuti del legacyquel e l’ottima ricezione da parte del pubblico dovrebbe invece scatenare un effetto virtuoso.

Attualmente il film sta performando bene anche in altri territori, tra cui l’UK e l’Italia, dove ha debuttato al primo posto con più di un milione di euro di incassi nel week end di apertura.

Interessante il fatto che ci sia stato uno spiccato interesse per la pellicola in sé, più che voglia di andare al cinema a tutti i costi indipendentemente dall’offerta: Eternals, ad esempio, è calato molto e una pellicola su cui Warner Bros. puntava, Una famiglia vincente – King Richard, in America è partita azzoppata di circa metà degli incassi previsti (6,7 milioni di dollari contro i 10 preventivati).

