Cowboy Bebop: l’intera colonna sonora da ascoltare e i blooper col cane Ein

La versione live action di Cowboy Bebop uscita in questi giorni su Netflix sta facendo parecchio discutere, ma ci sono due cose in grado di mettere d’accordo tutti: la colonna sonora curata da Yoko Kanno e l’adorabile cagnetto Ein. Netflix rilasciato, per l’appunto, l’intera OST (con il curioso titolo “Space Jazz to Chase Bounties and Cook Beef and Broccoli to”), per un totale di quasi cinque ore di ottima musica, e un buffo video con protagonista l’ancor più buffo welsh corgi.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Cowboy Bebop è un western spaziale ad alto contenuto d’azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto… ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti.

