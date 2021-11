DogPhone è lo “smartphone” pensato per farsi videochiamare dai cani

Fra le invenzioni che spuntano in rete non mancano per fortuna anche diverse novità legate al mondo degli animali, le quali permettono in diversi casi di semplificare la convivenza con questi permettendo ulteriori possibilità sia a loro, che agli umani. Questa volta abbiamo a che fare con un vero e proprio apparecchio studiato nello specifico per i cani, anche se non è detto che tecnologie simili possano adattarsi anche per altri animali.

Il DogPhone, nome particolarmente chiaro se si considera il suo utilizzo, non offre ovviamente tutte le normali feature che uno smartphone presenta, visto che ovviamente risulta limitato a pochissime ma utili funzioni. Il nome telefono non è però casuale, visto che grazie a questo gli amici a quattro zampe hanno modo di contattare personalmente degli apparecchi connessi al dispositivo, attraverso un semplicissimo sistema che i cani hanno modo di padroneggiare nel giro di davvero poco tempo.

In questo modo, risulta possibile far partire delle vere e proprie videochiamate con il proprio cane, il quale ha modo di interagire e vedere chi risponde dall’altra parte dello schermo. Si tratta in ogni caso di una duplice possibilità, dato che grazie alla ricercatrice Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas dell’Università di Glasgow è stata inserita una semplice palla con cui i cani possono interagire per iniziare delle chiamate, o per rispondere a quelle in arrivo, ovviamente nel momento in cui riescono a capire dopo i primissimi tentativi l’utilità dell’apparecchio. Il tutto è stato spiegato nel video che potete ammirare qui di seguito.

Si tratta di una possibilità davvero interessante, ma anche se in futuro il tutto potrebbe essere commercializzato, con magari anche altre funzionalità, per il momento si parla solamente di uno studio “astratto”, non ancora pensato per la vendita al pubblico allo stato attuale del device.