Black Friday Mediaset Infinity: tutto quello che c’è da sapere sull’evento!

Il Black Friday approda su Mediaset Infinity per dare la possibilità a tutti di provare gratis per 30 giorni i nuovi Channels.

Il Black Friday è sempre uno dei momenti più attesi per tutti. Occasione delle occasioni, per togliersi sfizi, sfoltire la lista dei desideri o, perché no, provare qualcosa di nuovo. Il Black Friday non riguarda unicamente il mondo tech. Negli anni si è aperto a moltissimi altri settori, tra cui anche a quello delle piattaforme on demand. Del resto, i piaceri non sono solo materiali.

In occasione del Black Friday, Mediaset Infinity, la piattaforma che permette di guardare gratuitamente il meglio dei programmi Mediaset e una selezione di altissima qualità di contenuti on demand, ha deciso di celebrare questo periodo con un vero e proprio evento con il Black Friday Mediaset Infinity!

Dal 19 Novembre fino al 29 sarà possibile provare gratis per 30 giorni sette Channels di Mediaset Infinity e avere il meglio dell’intrattenimento, dalle serie tv, ai film, ai documentari, ai programmi per bambini e molto altro ancora. I sette Channels di Mediaset Infinity, i quali hanno un prezzo che va dai 2,99 euro ai 4,99 euro, sono canali tematici verticali ben profilati e dedicati agli appassionati di diversi generi, dalle serie TV al cinema, dal real crime alla storia, fino allo sport e ai programmi per bambini.

Ecco i 7 Channels in offerta:

L’offerta è riservata a nuovi clienti con un metodo di pagamento non utilizzato in precedenza sul servizio desiderato. Se lo si desidera, sarà possibile attivare provare gratis anche tutti i Channels e fare il pieno di contenuti per 30 giorni!

Per informazioni sull’attivazione, a questo link tutte le risposte alle domande più comuni!

In caso di mancata disdetta, al termine dei 30 giorni di prova gratuita la sottoscrizione si rinnoverà al prezzo di listino del Channel attivato.

Come attivare i Channels e usufruire dell’offerta del Black Friday Mediaset Infinity

Per attivare un Channel basterà creare un account su Mediaset Infinity inserendo email, password e data di nascita; a questo punto, per verificare la propria identità, bisognerà cliccare sul link della mail arrivato all’indirizzo con il quale ci si è registrato.

Per completare l’attivazione, bisognerà inserire un metodo di pagamento e successivamente impostare il proprio PIN nella pagina che si aprirà. Dopodiché basterà cliccare su FINITO.

Se, invece, si possiede già un account, tutti i Channels si possono trovare disponibili nella sezione Channels oppure in Area Utente > I tuoi Piani.

Un’offerta davvero ghiotta e irripetibile di cui approfittare il prima possibile!

Vai all’offerta: https://www.mediasetplay.mediaset.it/tutti-i-channels