Xiaomi 12X sarà un nuovo flagship mini?

Un noto leaker ha parlato del nuovo Xiaomi 12X, di cui non avevamo avuto alcun dettaglio fino a oggi. A fornire le informazioni è stato Kacper Skrzypek, il quale ha spiegato di aver visto il dispositivo in un database IMEI, e che questo avrebbe “psyche” come nome in codice, debuttando in tutto il mondo (o quasi, visto la possibile esclusione dell’India in un primo periodo).

Stando a quanto svelato dall’utente, il dispositivo si presenterà con un SoC Snapdragon 870, uno schermo con refresh rate a 120 Hz super fluido di tipo OLED e una fotocamera principale da 50 MP. Si tratta di feature condivise per la maggior parte con il POCO F3 della compagnia, anche se a quanto pare il vero punto di forza del nuovo gioiellino potrebbero essere le dimensioni.

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Si parla infatti di 145,4 x 65,4 mm per lo schermo, e immaginando che le cornici non risultino troppo spesse, possiamo quindi presumere che sia un articolo davvero mini e maggiormente tascabile rispetto alla standard.

Non abbiamo in realtà dettagli ulteriori, neanche per quel che concerne il prezzo, ma considerando che il POCO F3 si è presentato sul mercato per 349€, è facile immaginare che avremo a che fare con un risultato simile, presumendo che le specifiche emerse risultino corrette e che quelle mancanti non cambino le carte in tavola.