Pokémon GO ospiterà un concerto di Ed Sheeran

A fine novembre, in Pokémon GO, si terrà uno speciale evento celebrativo all'interno del gioco, con tanto di concerto tenuto da Ed Sheeran.

Pokémon GO, negli ultimi tempi, ha ospitato diversi momenti musicali: dopo Katy Perry è ora la volta di Ed Sheeran, protagonista di una collaborazione evento che partirà dalle 20:00 CET di lunedì 22 novembre 2021, per concludersi alle 22:00 CET di martedì 30 novembre 2021.

Durante questo lasso di tempo Ed Sheeran terrà uno speciale concerto virtuale nell’app di Pokémon GO, che conterrà inoltre diverse sorprese a tema.

L’esibizione includerà alcune canzoni estratte da =, il nuovo album di Ed e tante altre. Tra queste:

“Perfect”

“Bad Habits”

“Overpass Graffiti”

“Thinking Out Loud”

“First Times”

“Shivers”

Da lunedì 22 novembre 2021 a martedì 30 novembre 2021, la canzone Overpass Graffiti verrà riprodotta ogni sera su Pokémon GO.

Quando inizia un nuovo gioco Pokémon, Ed sceglie sempre un Pokémon di tipo Acqua come primo compagno d’avventura. Per celebrare questa collaborazione, vi aspetta un evento con tutti i primi Pokémon compagno di tipo Acqua attualmente disponibili in Pokémon GO!

Totodile

Mudkip

Piplup

Oshawott

E con un po’ di fortuna, potreste incontrare anche Squirtle con gli occhiali da sole e Froakie.

Inoltre, potrete ottenere gli adesivi a tema Pokémon di tipo Acqua facendo girare i Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio del gioco. Nello store in game sarà presente un pacco gratuito una tantum, contenente un modulo esca, 20 Pokéball, 10 Baccalampon e 10 Baccananas.

Infine, utilizzando il codice VVM87WGMMUZHTB8X potrete riscattare l’esclusiva felpa griffata col logo dell’album.

Siete pronti per il ritorno di Squirtle con gli occhiali da sole? Non dimenticatevi di celebrare l’uscita del nuovo album di Ed Sheeran partecipando al suo speciale concerto in Pokémon GO, e per qualunque altra info vi consigliamo di cercare sul sito ufficiale del gioco.

