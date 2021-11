Nvidia porta GeForce Now sui televisori LG: giocare in cloud gaming non è mai stato così semplice

GeForce Now arriva sui televisori LG di ultima generazione. Sarà possibile giocare a molti videogiochi tripla A direttamente da un'app per WebOS.

Nvidia porta GeForce Now sulle televisioni smart di LG. GeForce Now è un servizio di Cloud Gaming, uno dei primi ad essere usciti sul mercato. Consente di giocare ad un ricco catalogo di videogiochi senza bisogno di una console o di un computer performante, basta una (buona) connessione ad internet.

GeForce Now sarà disponibile su alcune “selezionate” TV 4K di LG uscite nel 2021, tra pannelli OLED, QNED Mini Led e NanoCell TV. LG non ha ancora rivelato la lista di televisori compatibili con il servizio di cloud gaming di Nvidia.

LG ha lavorato con Nvidia per rendere GeForce Now adatto agli schermi più ampi. Le prestazioni massime offerte dal servizio sono di 60fps con risoluzione 1080. Nvidia GeForce supporta anche il 4K, ma questa risoluzione non sarà supportata dall’app per WebOS, il sistema operativo delle televisioni di LG. Non è una grossa sorpresa: al momento il supporto al 4K è un’esclusiva di Nvidia Shield TV.

LG e Nvidia si sono impegnati a rilasciare periodicamente aggiornamenti all’app WebOS di GeForce Now per tutto il corso del 2022. È possibile provare con mano il servizio grazie ad un catalogo di 35 giochi disponibili gratuitamente.