MediaTek presenterà il Wi-Fi 7 al CES 2022

Mentre siamo ancora nel periodo di reale debutto per quel che concerne la tecnologia del Wi-Fi 6, che si trova ad arrivare nelle case dei consumatori proprio nel corso degli ultimi mesi, c’è chi pensa già a come si evolverà la tecnologia, ed è finalmente pronto a mostrare di più in tal senso. Non parliamo del Wi-Fi 6E, ancora meno utilizzato e forse neanche ancora in fase di reale diffusione, ma del Wi-Fi 7, nuovo standard che avrà modo di essere presentato da MediaTek nel corso del CES 2022 che si terrà nel mese di gennaio.

Esatto, parliamo della compagnia che regna nel colosso dei System on a Chip per telefoni, la quale ha annunciato che terrà una demo delle potenzialità del Wi-Fi 7 durante l’evento, spiegando che si tratta di una tecnologia in grado (ovviamente) di superare sia le potenzialità del Wi-Fi 5 che quelle del Wi-Fi 6. Nello specifico, stando a MediaTek questa porterà fino a 2,4 volte la velocità in più rispetto alla serie in più, con la stessa cifra che vale per la minore latenza che dovrebbe venire offerta.

Considerando che il Wi-Fi 6 si spinge all’enorme velocità di fino a 10 Gbps, in realtà raggiunta da pochissimi utenti in tutto il mondo, si tratta ovviamente di novità particolarmente rivolte al futuro, che è bene tuttavia si presentito fin da subito per evitare blocchi dell’evoluzione in tal senso, e offrire ai consumatori un miglior servizio anche per quel che concerne le reti attualmente in loto possesso.

Non sappiamo in realtà fino a che punto il Wi-Fi 7 potrà arrivare per quel che riguarda la velocità massima, visto che ci sono stati accenni solo relativi alle migliori performance della tecnologia, ma probabilmente si tratterà ancora una volta di un risultato quasi impossibile da raggiungere, il che non metterà quindi in difficoltà anche gli utenti con una connessione estremamente veloce.