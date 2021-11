Lupin Parte 3: Omar Sy annuncia l’inizio delle riprese

Dopo il successo di Lupin Parte 1 e Lupin Parte 2 sono iniziate le riprese di Lupin Parte 3, con Omar Sy che ha reso nota l’inizio della produzione attraverso un tweet. Le riprese di Lupin Parte 3 sono attualmente in corso di svolgimento a Parigi.

Ecco il tweet di Omar Sy.

Ici, c’est (toujours) Paris !

Lupin, Partie 3, tournage en cours.

Feels good being home !

Lupin, Part 3, now in production. pic.twitter.com/I8APTx2lV1

— Omar Sy (@OmarSy) November 18, 2021