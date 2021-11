Google Chrome: esteso il supporto per Windows 7

Come confermato ufficialmente da Google Chrome, il supporto del browser a Windows 7 è stato ufficialmente prolungato di quasi un anno, dettaglio che farà sicuramente felici molti utenti che utilizzano ancora il vecchio sistema di Microsoft.

Mentre sono infatti moltissimi, ovviamente la maggioranza, ad essere passati a Windows 10, non mancano ancora diverse macchine con ancora Windows 7 all’interno, specialmente per quel che concerne le meno moderne. Google aveva confermato che avrebbe supportato Chrome fino al 15 luglio 2021 su Windows 7, ma come riportato da TechRadar la data si è spostata al 15 gennaio 2021, periodo attualmente alquanto vicino in realtà.

Va detto che considerando questo “rinvio” per la fine del supporto al browser sul vecchio sistema, non è detto che non ce ne siano altri in futuro. La compagnia ha spiegato che Chrome avrebbe ricevuto solamente aggiornamenti di sicurezza e stabilità su Windows 7, visto che utilizzare il browser su un dispositivo non ufficialmente supportato può lasciare delle organizzazioni in serio pericolo per quel che riguarda le molteplici minacce che si aggirano in rete.

Microsoft stessa ha terminato il supporto per Windows 7 lo scorso anno, anche se in realtà non del tutto, e ma staremo a vedere quanto ci metterà Google a prendere questa amara decisione.