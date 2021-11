La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: Il trailer ufficiale del film di Guillermo Del Toro

Ecco il trailer ufficiale di La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, il lungometraggio di Guillermo Del Toro in uscita a gennaio.

Online è stato diffuso il trailer ufficiale dedicato a La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, il lungometraggio di Guillermo Del Toro che arriverà nelle sale cinematografiche americane il 17 dicembre, mentre in Italia è atteso per il 27 gennaio.

Ecco il trailer ufficiale di La fiera delle illusioni – Nightmare Alley.

Targato Searchlight Pictures, il film vede nel cast Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman e David Strathairn.

Nel film La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, un giovane e ambizioso giostraio (Bradley Cooper) con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte frequenta una psichiatra (Cate Blanchett) che è ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell’alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle.

Il film è diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro e scritto dallo stesso del Toro insieme a Kim Morgan. Il film è prodotto da Guillermo del Toro e dal vincitore dell’Academy Award J. Miles Dale ed è basato sul romanzo di William Lindsay Gresham. Il film sarà supervisionato dai Presidents of Production for Film and Television di Searchlight Pictures David Greenbaum e Matthew Greenfield e dal Vicepresidente Senior DanTram Nguyen.