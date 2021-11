LEGO ECTO-1 10274 Creator Expert, la recensione

Uno dei più bei set usciti nel 2020, la nuova Ecto-1 “grande” è davvero strepitosa. Non solo è perfettamente proporzionata rispetto alla Cadillac Miller-Meteor del primo film, ma è anche piena di meccanismi e sorprese: le ruote girano e sterzano, gli sportelli si aprono tutti, compreso il cofano (che mostra il motore) e il bagagliaio… ma non è finita qua: le antenne e sensori sul tetto si muovono quando le ruote girano e poi due chicche direttamente dal nuovo Ghostbusters: Legacy, la postazione con mitragliatore che esce lateralmente a scatto e anche la trappola radiocomandata che sbuca dal retro, strepitosa!

Un modello davvero incredibile, imprescindibile per ogni fan di Ghostbusters e per chi vuole rivivere le scene del primo film o del nuovo.

Tutte le parti arrugginite sono applicabili con sticker e quindi opzionali: io ho scelto di non metterle per ricreare la Ecto-1 del primo film, oppure potete attaccarle per richiamare quella del nuovo Legacy.

Un consiglio per quando la monterete: fate molta attenzione ai diversi passaggi e ai pezzi coinvolti in ogni passaggio, perché in questo set più che mai è facile scordarsi qualcosa. Solitamente non mi capita, ma qua per due o tre volte mi sono ritrovato a “fine busta” con dei pezzi grandi non montati e son dovuto tornare indietro a vedere dove me li ero scordati.

le tecniche di costruzione sono molto interessanti come in tutti i set Creator Expert degli ultimi anni, con tecniche al limite della “legalità” e attacchi davvero soddisfacenti. Nonostante quanto ho scritto sopra, non ci sono comunque passaggi particolarmente complicati e alla fine questo set si monta in 5/6 ore andando con calma.

Sono presenti nella scatola ben 23 sacchetti, numerati da 1 a 12. C’è un foglio di adesivi importante, ma, come ho fatto io, potete anche scegliere di non attaccare gli adesivi “ruggine” che ricreano l’aspetto della Ecto-1 in Ghostbusters Legacy. Personalmente non amo per niente gli adesivi nei set Lego e quindi ho optato per attaccare solo quelli relativi alla Ecto-1 “normale” del 1984. In ogni caso molti dettagli base avrebbero potuti essere stampati sui relativi pezzi, per un effetto migliore. Praticamente solo i loghi “No Ghost” (e un paio di altre cose) sono stampati sui relativi mattoncini, il resto è da attaccare.

Ben fatte anche le istruzioni, con un libretto che riprende nella copertina il manuale di manutenzione della Ecto-1 e all’interno presenta diverse informazioni e curiosità, sia sul set e sul suo designer, che in generale sull’auto, anche durante il montaggio, quando si affrontano dei dettagli particolarmente significativi.

Codice LEGO 10274 Creator Expert Pezzi 2352 Dimensioni Altezza 23cm

Larghezza 17cm

Lunghezza 47cm Prezzo 199,99€

Particolarmente graditi i dettagli nel motore (con tanto di cinghie trasmissione a vista) e nela cabina della Cadillac, ricreato davvero molto bene, con il volante funzionante, le diverse strumentazioni, la pedaliera, etc.

Insomma non è solo bello fuori questo set, ma ci sono anche tantissime dettagli dentro, sia nei posti davanti che nella parte posteriore, in cui troviamo i diversi sedili (compreso quello che “esce”) e altri strumenti.

Il prezzo di listino di 200€ è più che giustificato dai 2352 pezzi e dalla bellezza di questo set che, se non si è capito, è pure enorme: la nuova Ecto-1 è lunga ben 47 centimetri!

Comprala con il 20% di sconto grazie al codice speciale “LEGONATALE21” su Multiplayer.com:

199€ diventano 159,92€, inserite il codice speciale al momento del checkout sul sito.