La Hyundai Grandeur è tornata: propulsione elettrica e look retro-futuristico

Hyundai omaggia la Grandeur riproponendola in una nuova veste retro-futuristica con propulsione elettrica. Il risultato è un capolavoro. “È la degna auto di un super cattivo”, sintetizza con efficacia The Verge.

Il modello speciale, purtroppo non destinato per la vendita, si chiama Hyundai Heritage Series Grandeur EV. Il look degli esterni riprende abbastanza fedelmente le linee della prima Grandeur degli anni ’80, con l’unica eccezione costituita dai gruppi ottici, che tradiscono un animo moderno ed elettrico.

All’interno troviamo un ottimo bilanciamento tra eleganza classica e modernità. Lo schermo dell’infotainment è moderno, spazioso e touch, in linea con gli standard dell’attuale mercato automotive. Anche il pannello strumenti è digitale.

Il vano per la ricarica ad induzione degli smartphone non c’è. In compenso trai due sedili anteriori troviamo uno spazio per custodire degli ottimi sigari Davidoff. Ci teniamo a sottolinearlo: una casa automobilistica ha scelto di inserire dei sigari nel materiale pubblicitario di un veicolo presentato nel 2021, lo stesso anno in cui Disney ha tolto le sigarette a Crudelia De Mon. Wow.

Come anticipato, purtroppo non sembra che Hyundai sia interessata mettere realmente in vendita la nuova Grandeur. Ma forse la speranza è l’ultima morire. Del resto, dopo il successo del concept Volkswagen produrrà veramente l’ID Buzz, mentre Opel, con la sua Opel Manta GSe Elektromod, ci sta facendo un pensierino.