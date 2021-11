Instagram Threads chiuderà presto, ma le feature non andranno perse

Come da poco confermato da Meta alle pagine di TechCrunch, presto l'applicazione stand-alone Threads si spegnerà, per far spazio a Instagram.

Come riportato da parte di Meta a TechCrunch, Threads sta per chiudere i battenti, visto che a partire dal 23 novembre la piattaforma indicherà di utilizzare invece l’app di base, per poi spegnersi entro la fine dell’anno con il cessare del supporto.

Cos’è andato storto? In realtà non molto, visto che a quanto pare l’obiettivo di questa manovra è semplicemente quello di portare tutto in un unico posto, e rendere quindi l’app principale il focus principale degli sviluppatori.

All’effettivo, come spiegato ufficialmente, le feature di Threads (app di messaggistica esterna a Instagram) verranno infatti incluse nel software principale, e risulterà quindi possibile presto interfacciarsi con diverse novità per l’applicazione di base di Meta.

Anche se all’effettivo non abbiamo delle date precise, sappiamo che prima della chiusura del servizio tutte le funzionalità non presenti sull’app principale di Instagram riceveranno un porting, il che sottolinea come non si tratti quindi di una vera e propria brutta notizia per i membri dell’enorme community del social network. Si parla ad esempio di un rilevatore che aggiorna automaticamente lo stato in base alle operazioni che il telefono sta eseguendo, ovviamente solo quando il tutto viene abilitato.