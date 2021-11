Per registrarsi su Instagram ora bisogna scattare un selfie: la mossa contro truffatori e bot

Sorpresa, ora per creare un nuovo account su Instagram bisogna registrare un video selfie. La mossa per combattere bot, spam e truffatori.

Stop ad account fake e bot, per registrarsi su Instagram presto bisognerà autenticarsi registrando un video selfie. Il social userà il nuovo sistema per combattere il fenomeno degli account inautentici. Durante la registrazione del video l’utente dovrà seguire alcune istruzioni che compariranno a schermo – ad esempio inclinare il volto in un determinato modo. La novità è stata riportata dal media consultant Matt Navarra.

Il sistema, almeno per il momento, serve esclusivamente per verificare che i nuovi account sono effettivamente stati creati da una persona in carne ed ossa, e non da una spambot. Al contrario, non sembra che il social intenda usare il sistema per verificare che l’identità dell’utente coincida con quella effettivamente mostrata sul profilo. Gli utenti potranno continuare a creare account alternativi senza alcun limite.

Un sistema che non viola la privacy: i video vengono cancellati permanentemente dall’azienda al termine della verifica.

Instagram non raccoglierà dati biometrici. Il video viene usato esclusivamente per il processo di verifica. Dopo 30 giorni dal completamente dell’operazione tutti i video vengono eliminati permanentemente dai server dell’azienda.

Secondo Instagram questa semplice misura dovrebbe rallentare l’attività dei truffatori e degli spammer, che usando bot farm sono in grado di generare migliaia di account nell’arco di pochi minuti.