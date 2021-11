NVIDIA e l’acquisizione di Arm: ancora indagini nel Regno Unito

Continuano i problemi per l'acquisizione "impossibile" di Arm da parte di NVIDIA, almeno per quel che riguarda il territorio del Regno Unito.

L’acquisizione di Arm da parte di NVIDIA non passa certamente inosservata, visto che com’è ormai noto sono in corso diverse analisi atte a capire se il tutto può davvero avvenire, o se l’unione dei due colossi del settore potrebbe ledere il mercato e le altre aziende più piccole, creando una situazione vicina al monopolio.

Non finiscono quindi gli scrutini del governo del Regno Unito, che continua ad analizzare minuziosamente la situazione prima di arrivare a una decisione finale, questa volta grazie alla Competition and Markets Authority (CMA), stando a quanto riportato da CNBC.

Il tutto dovrebbe avvenire in un periodo di 24 settimane, dove verranno considerati i possibili rischi nazionali derivanti dall’enorme acquisizione. La scorsa fase è stata completata nel mese di agosto, ed in seguito a questa è emerso che l’acquisizione di Arm da parte di NVIDIA potrebbe creare dei problemi per quel che riguarda il mercato, anche se la compagnia ha già avuto modo di commentare la situazione spiegando che dovrebbe trattarsi di un’ipotesi non reale.

Il tutto sembrava tempo fa pronto per essere completato già nel corso dei primi mesi del 2022, ma sembra che – sempre che l’acquisizione vada a buon fine – servirà aspettare più tempo.