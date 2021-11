Microsoft Defender: arriva una nuova IA per combattere i ransomware

Le potenzialità di Windows Defender continuano per fortuna a migliorare continuamente, visto che l’antivirus di Windows gestito da Microsoft si aggiorna periodicamente al fine di garantire la massima protezione degli utenti quando utilizzano il proprio dispositivo.

Non si parla questa volta di implementazioni legate all’aggiornamento di Windows 11, ma di una nuovissima IA dedicata all’intero sistema, e che riguarda tutti i computer che sfruttano le potenzialità dell’antivirus.

Nello specifico, il nuovo aggiornamento ha introdotto un sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale al fine di contrastare alcuni specifici tipi di ransomware, almeno per quel che riguarda quelli gestiti da degli utenti malintenzionati. La compagnia ha avuto modo di spiegare il fatto che questi tipi di attacchi hacker seguono dei processi abbastanza standard, e che all’effettivo grazie a un’intelligenza artificiale che si occupa di analizzare i sistemi per notare eventuali rischi, è possibile provare a combatterli.

Sembra che il nuovo sistema abbia modo di utilizzare il sistema cloud al fine di bloccare gli attacchi quando si trovano in una fase ancora non troppo avanzata, il che per fortuna evita possibili problemi per gli utenti. Come spiegato, l’aggiornamento è già disponibile in automatico per tutti coloro che hanno abilitato la protezione via cloud dell’antivirus, anche se ovviamente la sua efficacia non è ancora garantita al 100%, ed è quindi sempre evitare in anticipo ogni tipo di rischio di questo tipo.