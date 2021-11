Ghostbusters: Legacy – Su Rotten Tomatoes la critica si divide ma approva il film

Alla fine i critici sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes hanno deciso di promuovere Ghostbusters: Legacy, nonostante il lungometraggio abbia provocato giudizi contrastanti, che hanno portato ad un punteggio complessivo del 68%.

Questo è il giudizio complessivo di Ghostbusters: Legacy presente su Rotten Tomatoes:

Il film sta a metà tra revival di un franchise ed un puro esercizio di nostalgia, e ciò che ci sta intorno di base sembra buono.

Tra i giudizi più aspri c’è quello di Brian Truitt di USA Today, che fa notare come “questo film ha appreso le peggiori lezioni di fan service da Star Wars: L’Ascesa di Skywalker”. Simile è l’idea di Katie Walsh del Tribune News Service, che ha dichiarato come Ghostbusters: Legacy “nel tentativo di soddisfare tutti, riesce a soddisfare solamente quei fan duri e puri la cui idea di divertimento è quella di rivedere cose già viste”.

Semi-positivo invece è il giudizio di Meagan Navarro di Bloody Disgusting, la quale dice che “Reitman riesce a dare un saluto al passato, che funziona più come tributo commovente piuttosto che passo in avanti del franchise”.

Positivo in maniera più decisa è il giudizio di Michael A. Smith di Media Mikes, che ha dichiarato: “Si tratta di un grande ritorno agli anni Ottanta, che riprende ciò che si era concluso dopo Ghostbusters 2”. Molto positivo è il giudizio di Dan Murrell di Dan Murrell Reviews, che ha definito Ghostbusters: Legacy come “un regalo per i fan della saga, sia per i vecchi che per i nuovi”.