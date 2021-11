Brave: arriva il wallet per le criptovalute integrato nel browser

Brave ora ha un wallet per le criptovalute. "Non sono necessarie estensioni, è meglio di Metamask". Funziona con la rete di Solana.

17—Nov—2021 / 11:26 AM

Il browser Brave ora ha un wallet per le criptovalute. Non è più necessario usare estensioni di terze parti. È possibile acquistare criptovalute direttamente dall’interfaccia del wallet, pagando con carta di credito. Inoltre è anche possibile associare al browser altre soluzioni, come Metamask.

Ovviamente il wallet di Brave supporta anche lo swap di token diversi, oltre che gli NFT. Il wallet self-custody di Brave può poi essere collegato a soluzioni più sicure, wallet hardware, come Trezor e Ledger.

Brave ha scelto come rete di riferimento la blockchain di Solana, con tutte le sue applicazioni DeFi e dApps La partnership tra Solana e Brave è stata annunciata in occasione della conferenza Breakpoint di Lisbona.

Per il momento il wallet è disponibile sulle versioni desktop di Brave successive alla 1.32. Presto l’integrazione con le criptovalute arriverà anche sulla versione mobile del browser.

Un altro punto di forza interessante è l’integrazione con CoinGecko. Gli utenti possono tenere traccia di tutte le attività crypto direttamente dal browser. Non soltanto possono acquistare, custodire e scambiare criptovalute, ma grazie a questa partnership possono anche monitorare in tempo reale i prezzi dei loro asset, avendo sotto mano anche i grafici con gli storici dell’andamento delle criptovalute degli ultimi mesi.