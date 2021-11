Arcane Act III: Sneak Peek dalla terza parte della serie Riot su Netflix

Anche la terza parte della serie spin-off di League of Legends, Arcane Act III, sta per arrivare: ecco l'anteprima degli episodi finali, in onda il 20 novembre.

I primi tre episodi di Arcane, la prima serie TV di Riot, sono arrivati il 7 novembre su Netflix, con grande successo di pubblico e critica – che hanno molto apprezzato sia la tecnica con cui è stata realizzata che l’attenzione alla storia e ai personaggi – seguiti poi dalla seconda tranche di tre episodi il 13. Il 20 è la volta delle puntate finali, di cui vi presentiamo l’anteprima appena pubblicata dal canale YouTube di League of Legends.

Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e lo squallore di Zaun. In tanti la chiamano “la città del progresso” ed è la patria di molte delle menti più brillanti. Ma la creazione dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a se stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e con una storia avvincente.

