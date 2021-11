Star Wars: Kathleen Kennedy rimarrà alla guida della Lucasfilm fino al 2024

Secondo quanto riferito da fonti ben informate (su tutti Matthew Belloni), Kathleen Kennedy resterà alla guida della Lucasfilm per altri tre anni, ovvero fino al 2024, e sarà quindi a capo dei prossimi progetti su Star Wars. Si tratta di una decisione molto importante, considerando anche che dopo la non perfetta riuscita della nuova trilogia si era parlato di un possibile addio della Kennedy.

Già nel 2018 il contratto di Kathleen Kennedy come presidente della Lucasfilm era stato esteso per altri tre anni fino al 2021, e l’indiscrezione del rinnovo fino al 2024 arriva a pochi giorni dal Disney+ Day che, oltre a rivelare alcuni contenuti sui prossimi progetti di Star Wars, non ha però dato spazio a questo annuncio.

In questo momento la Lucasfilm sta ritrovando un po’ di stabilità, considerando che i progetti televisivi di Star Wars stanno andando molto bene, e ci sono diverse serie in sviluppo. Del resto la stessa Kennedy aveva preannunciato diverso tempo fa un cambio di direzione. Ecco le sue parole: