La Ruota del Tempo: oggi l’evento LARP ufficiale su Twitch

Oggi, martedì 16 novembre, il canale Twitch di Prime Video Italia ospiterà il più grande gioco di ruolo in live action online mai realizzato in Italia e dedicato a La Ruota del Tempo.

Fraffrog, ThePruld, Kafkanya, Kurolily e Dario Moccia daranno vita insieme a oltre 100 comparse a un’epica rivisitazione de La Ruota del Tempo, interpretando i personaggi che dal 19 novembre arriveranno su Prime Video.

L’evento, organizzato da Amazon Prime Video ed Eryados, inizierà alle 15:00 e sarà trasmesso in diretta dal Castello di Gargonza. Sarà diviso in tre atti, ognuno dei quali introdotto da un talk show condotto dagli InnTale con un ospite speciale in studio: Gabriele Giorgi, il traduttore ufficiale dei libri. Non mancate!