Eternals – Harry Styles sul suo ingresso nell’MCU: “Sono grato”

Harry Styles si sente grato per aver lavorato con Chloé Zhao e per essersi unito all'MCU grazie ad Eternals. Ecco le sue parole.

In Eternals è stato presentato anche Harry Styles, che nel cameo che fa in una delle scene post-credits veste i panni del personaggio di Starfox, e l’interprete si è da poco espresso su questa sua apparizione che ha sancito il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, definendosi “grato” per questa cosa.

Ecco le parole di Harry Styles:

Chi non è cresciuto con il sogno di diventare un supereroe? Posso dire che è stata una grande esperienza, e sono grato per il fatto di avere avuto l’opportunità di lavorare con Chloé Zhao.

La stessa regista ha dichiarato sull’attore e cantante:

Ho osservato Harry ai tempi di Dunkirk ed ho pensato che fosse veramente interessante, e così dopo averlo incontrato ho realizzato che lui fosse ideale per il personaggio. C’è tanto di Eros in lui.

Il cast di Eternals comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.