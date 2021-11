Dragon Ball: The Breakers, Announcement Trailer del nuovo videogioco Bandai Namco

Bandai Namco lancia, a sorpresa, Dragon Ball: The Breakers, un nuovo gioco multiplayer online asimmetrico che sarà disponibile nel 2022 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco sarà compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Su PC sarà disponibile anche una Beta chiusa, che consentirà ai giocatori di provare il gioco. Presto saranno svelati maggiori dettagli.

Non vediamo l’ora che i giocatori possano provare questo nuovo titolo nel franchise di Dragon Ball! Stiamo lavorando duramente con il team di Dimps per offrire una nuova e divertente esperienza multiplayer asimmetrica accessibile a tutti, grazie alla sua vasta e profonda gamma di situazioni e gameplay. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nella Beta chiusa.

ha dichiarato Ryosuke Hara, produttore di Dragon Ball: The Breakers per BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Ambientato nell’universo di DRAGON BALL Xenoverse, Dragon Ball: The Breakers consente di giocare nei panni di uno dei celebri rivali del franchise, il “Razziatore”, o in quelli di uno dei sette “Superstiti” senza alcun super potere.

Il Razziatore dovrà sfruttare tutta la sua forza travolgente per eliminare i “Superstiti”. Questi semplici civili sono rimasti intrappolati in una “Frattura temporale”, un luogo in cui spazio e tempo sono nel caos, e dovranno collaborare tra loro per respingere il Razziatore e fuggire usando la Super macchina del tempo. I giocatori potranno anche usare diversi oggetti sul campo di battaglia per cercare di fuggire strategicamente. Inoltre, Dragon Ball: The Breakers collegherà i dati di gioco salvati con DRAGON BALL Xenoverse 2.

