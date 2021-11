Clerks 3: Kevin Smith annuncia l’uscita del trailer a marzo o aprile 2022

Gli appassionati di Kevin Smith attendono l’uscita di Clerks 3, il lungometraggio che dovrebbe chiudere la saga con cui il filmmaker ha iniziato la sua carriera, ed il regista ha da poco dichiarato che il trailer del film sarà disponibile da marzo o aprile 2022.

Kevin Smith ha parlato a ScreenRant dell’uscita del trailer di Clerks 3. Ecco le sue parole:

Credo che ci vorrà la metà del 2022, tra marzo e aprile probabilmente. Ora come ora stiamo lavorando sulla musica del film, e siamo al punto i cui si può dire: okay, posso raccontare la storia senza di questo, ma non posso farlo senza quest’altro. Fortunatamente sono un filmmaker indie e perciò so cambiare le mie aspettative, anche a secondo del costo di una determinata cosa. Quando si farà il trailer credo che mostreranno delle scene in cui Dante e Randall stanno cercando di girare Clerks, anche se loro lo chiamano The Inconvenience. Però si tratta di un qualcosa che ci è familiare un po’ a tutti, e che è in bianco e nero.