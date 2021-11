Red Notice è la migliore apertura di sempre per un film Netflix

Red Notice ha già raggiunto un record a soli tre giorni dalla sua uscita sulla piattaforma streaming Netflix: così come è stato certificato dall’interprete Ryan Reynolds il lungometraggio è diventato il film con la migliore apertura di sempre su Netflix.

Sia in Italia che in ogni Paese del Mondo in cui è disponibile Netflix il film Red Notice ha conquistato la vetta delle classifiche. Ecco il post di Ryan Reynolds che certifica Red Notice come la migliore apertura di sempre per un film su Netflix.

WOW #RedNotice is @Netflix biggest ever opening day for a film. Congrats to this whole team! Can’t wait for Red Notice (Taylor’s Version) pic.twitter.com/tyGFqhKWao — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 14, 2021

Non sono stati ancora forniti i dati riguardi alle visite degli utenti che hanno guardato il lungometraggio, ma, ora come ora, l’annuncio di Ryan Reynolds può bastare per farsi un’idea dell’impatto di Red Notice.

Il film è stato scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre la produzione è stata affidata a Beau Flynn (FlynnPictureCo), Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) e Rawson Marshall Thurber.

Questa la sinossi ufficiale:

Un Red Notice emesso dall’Interpol è un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. Ma quando un’audace rapina riunisce il miglior profiler dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non si può dire cosa accadrà.