Google Pixel Fold: il telefono potrebbe essere stato momentaneamente cancellato

Sembra che il nuovo Google Pixel Fold potrebbe non vedere la luce, almeno per il momento, come emerso da un recente report non ufficiale.

Si parla da tempo del telefono noto come Pixel Fold, pieghevole di Google che ricordando gli smartphone della serie principale presente sul mercato avrebbe dovuto compete con l’agguerritissima offerta dei vari competitor presenti, ma che sembra abbia incontrato alcuni importanti scogli. A riportare il tutto è stato il noto analista Ross Young, particolarmente informato sul settore tech e sempre pronto a svelare novità in anteprima, anche se questa volta si tratta di tutt’altro che buone notizie.

È passato davvero poco da quando vi abbiamo parlato delle presunte specifiche tecniche del dispositivo, che sembrava pronto per il rilascio già nel 2022, ma che all’effettivo è stato rinviato a data da destinarsi apparentemente, o forse addirittura cancellato. Sembra che a casa Mountain View siano nati dei problemi per quel che riguarda l’effettivo senso del device, il quale a quanto pare non sarebbe pronto ad affrontare l’agguerritissima concorrenza del mercato.

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt — Ross Young (@DSCCRoss) November 15, 2021

Va specificato che al momento non si tratta ancora di informazioni ufficiali, e seppur Google non abbia parlato apertamente della questione, c’è da dire che non ha neanche mai annunciato il dispositivo in questione, che sarebbe stato infatti cancellato solo internamente. Resta comunque possibile il fatto che con dei cambiamenti del mercato nel corso dei mesi e degli anni, come anche con la maggiore consapevolezza del colosso per il settore, il progetto potrebbe davvero essere finalizzato, visto che la compagnia ha sicuramente modo di investire per la produzione di un potenziale successo come questo.

Mentre attualmente Samsung si trova a dominare questa specifica nicchia, e diverse altre compagnie puntano a entrare a gamba tesa all’interno della stessa, staremo a vedere come si comporterà Google per questa situazione, scoprendo se nei prossimi mesi farà dietro front su quella che sembra una situazione definitiva.