Apple e Meta si scontreranno presto a suon di prodotti? Parla Gurman

Non è di certo un mistero che le major del settore tecnologico, salvo casi eccezionali, finiscano sempre per creare spiacevoli scontri verbali fra una frecciatina e l’altra, visti i modelli di business spesso diametralmente opposti e le possibilità di ogni compagnia in merito a vari settori che si scontrano con quelle di altre. Anche la guerra fra Facebook (ora Meta) e Apple non era di certo un mistero, anche se fino a ora si è trattato solamente di qualche piccola frecciatina, ma il tutto potrebbe presto spostarsi nel campo dei prodotti.

A suggerire questo scenario è stato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha spiegato nella sua newsletter Power On che alcuni prodotti potrebbero scatenare delle vere e proprie schermaglie fra le due compagnie, per via di feature particolarmente simili fra loro. A far nascere la discussione è stato nello specifico il nuovo smartwatch a cui Meta sta lavorando, di cui all’effettivo non abbiamo ancora molti dettagli certi, ma che potrebbe surclassare su alcuni dettagli gli Apple Watch.

Nel caso in cui questo risulti infatti in grado di gestire delle videochat, Apple si troverà a ottenere un risultato simile sui suoi smartwatch grazie a FaceTime, creando quindi un rapporto di concorrenza abbastanza stretto. Il tutto vale anche per la realtà virtuale, campo particolarmente importante di Meta, considerando l’intera divisione (ex) Oculus e i vari visori in lavorazione, con anche studi dedicati alla creazione di videogiochi appositi per il tutto.

Apple, come sappiamo, è al lavoro su un visore Mixed Reality high-end, che dovrebbe arrivare a costare anche all’incirca 2.000$, ed entrerà in competizione con i dispositivi di Meta senza ombra di dubbio, offrendo potenzialmente feature maggiori, anche se ovviamente a un prezzo neanche simile alla fascia media. Non ci resterà che vedere il modo in cui la situazione si evolverà nel corso dei prossimi mesi con l’arrivo dei vari prodotti delle compagnie sul mercato.