Quentin Tarantino spiega perché le persone dovrebbero ancora andare al cinema

Quentin Tarantino è forse il più grande cinefilo di Hollywood, e nessuno meglio di lui potrebbe spiegare il motivo per cui le persone dovrebbero ancora andare al cinema in un’epoca in cui le piattaforme streaming stanno offrendo tanto intrattenimento.

Parlando al The Late Show With Stephen Colbert il regista Quentin Tarantino ha dichiarato:

La TV è un qualcosa di buono, ma per certi versi è un’esperienza usa e getta. E c’è un qualcosa che ha di particolare il cinema: quando esce un film che si vuole vedere si è disposti a lasciare la propria casa ed a comprare un biglietto, si potrebbe fare di tutto quella sera, ma, alla fine, si decide di andare al cinema a vedere quel lungometraggio. E perciò si compra il biglietto, ci si siede in poltrona e si guarda quel film in particolare, godendosi l’esperienza. E intorno ci sono altre persone che hanno fatto la stessa cosa, e quando si spengono le luci il tutto diventa un qualcosa di collettivo. E quando l’esperienza è buona rimarrà nella memoria per sempre, diventando un’immagine indelebile.

Solo un regista come Quentin Tarantino poteva riuscire a trasmettere l’impatto emotivo ed esperienziale della sala cinematografica. Un’ulteriore prova del suo amore per quest’arte e per il grande schermo.