Qualcomm porterà gli Snapdragon a bordo delle Peugeot 308

Qualcomm ha annunciato ufficialmente un’interessante collaborazione con Peugeot, grazie alla quale le nuove 308 avranno al loro interno un gioiellino della compagnia, pensato al fine di rendere premium l’esperienza degli utenti finali.

Si tratta nello specifico della Snapdragon Automotive Cockpit Platforms, che come spiegato supporta gli schermi ad alta risoluzione delle macchine, e migliorerà l’esperienza di utilizzo, fornendo anche un audio di alta qualità, navigazione con rilevamento della posizione, comandi vocali e mirroring wireless. Trovate qui di seguito la dichiarazione di Linda Jackson, CEO di Peugeot:

L’abitacolo del veicolo è diventato il nostro punto focale su come guidatori e passeggeri interagiscono con i veicoli, diventano uno dei punti maggiormente decisivi per i clienti quanto decidono di acquistare un nuovo veicolo. Da Peugeot ci sforziamo di fornire la migliore esperienza ai nostri clienti, mantenendo eccellenza, fascino e design emotivo al centro di tutto quello di cui ci occupiamo. Questa tecnologia ci ha dato modo di continuare a innovare i nostri attuali standard alti nel design dei veicoli, e di portare servizi di infotainment di alto livello e soluzioni digitali per gli abitacoli richiesti dai consumatori moderni.

Enrico Salvatori, senior vice president di Europe/MEA, e presidente di Qualcomm Europe, ha dichiarato invece:

Qualcomm Technologies è deliziata dal fatto che la nostra generazione di piattaforme Snapdragon Automotive aiuterà a portare un’esperienza premium nei veicoli dei clienti delle Peugeot 308. Siamo fieri del fatto che lavoreremo con Peugeot e guideremo la trasformazione digitale nell’industria, con ingegneria, prodotti e vendite supportate dai nostri clienti europei nell’ambito automotive.

La Peugeot 308 è disponibile attualmente solamente nel territorio francese, ma in futuro il debutto dovrebbe espandersi a più paesi, probabilmente anche per l’Italia, i piani vedono come periodo generico il 2022, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulla situazione.