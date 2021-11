Catwoman: Halle Berry vorrebbe dirigere un remake

Dopo aver vestito i panni di Catwoman l’attrice Halle Berry, che ha da poco fatto l’esordio alla regia con Bruised – Lottare per vivere, ha dichiarato che sarebbe interessata a dirigere un remake di Catwoman, modificando alcuni aspetti della storia.

Qui sotto trovate le parole di Halle Berry sul remake di Catwoman:

Mi piacerebbe dirigerlo, perché avendo interpretato il personaggio riuscirei a reimmaginare quel mondo e la storia. Ad esempio Bruised era stato scritto per un personaggio che doveva essere una 25enne cattolica irlandese, e l’ho reimmaginato, e vorrei fare la stessa cosa con Catwoman. Mi piacerebbe che lei riuscisse a salvare il mondo, così come fanno i supereroi maschili, e non solo che arrivasse a salvare le donne dal fatto che si possano spaccare la faccia.

Halle Berry del resto non ha mai rigettato la sua partecipazione a Catwoman, e qualche tempo fa ha dichiarato a riguardo:

Quella parte mi valse uno degli ingaggi più alti di tutta la mia vita, e credo non ci sia nulla di sbagliato in questo. Non mi sento un’attrice che pensa solo a fare film da premi. Quando ottieni dei risultati importanti pensi che sia tutto pronto a cambiare, ma la realtà è che non è cambiato tutto dal giorno alla notte. Ho dovuto ritornare a lavorare ed a combattere.