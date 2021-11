Android 12 arriva anche su Raspberry Pi 4 grazie a un porting non ufficiale

Come riportato sulle pagine di XDA-Develoeprs, Android 12 è arrivato anche su Raspberry Pi 4 grazie al lavoro non ufficiale dello sviluppatore KonstaT.

Le pagine di XDA-Developers hanno da poco evidenziato una situazione piuttosto interessante, visto che il senior Member del portale, KonstaT, è riuscito a realizzare un porting non ufficiale davvero inaspettato, migliorando al massimo le potenzialità di Android 12, apparentemente molto più versatile di quello che avremmo potuto immaginare fino a qualche mese fa.

All’effettivo, il nuovo sistema operativo realizzato da Google è del tutto open source, proprio come gli altri, il che ha permesso il suo debutto anche su Raspberry Pi 4 B, Pi 400 e Compute Module 4 (con almeno 2 GB di RAM richiesti tuttavia). Si tratta della ROM non ufficiale di LineageOS 19.0, che permette al sistema di funzionare correttamente su dei dispositivi che non erano ovviamente pensati per supportare il nuovo gioiellino realizzato da Google.

Con una lista di feature per il momento non funzionanti (la trovate qui) che riguardano il porting, c’è da dire che il risultato resta comunque più che ottimo, visto che qualche bug a parte si ha modo di fruire del nuovo sistema operativo nella sua interezza, godendo di un’esperienza base senza troppe pretese ovviamente, e con qualche compatibilità mancata.

La build è stata rilasciata, e tutti gli utenti hanno quindi modo di metterci mano nel caso in cui volessero provare questo strambo porting, trovate la pagina dedicata al seguente link.