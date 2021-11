Samsung rilascerà presto Android 12 per S21 al posto di aggiornare la beta?

Sono passate ormai diverse settimane da quando Samsung, lo scorso settembre, ha ufficializzato l’arrivo della beta di Android 12 per i suoi Galaxy S21, la quale si presentata nel giro di poco tempo in diverse versioni, via via sempre più stabili e con meno bug. Mentre però a ogni release dei grossi passi avanti vengono fatti, e ci troviamo già attualmente alla quarta, sembra che non avremo modo di vedere il debutto di una quinta beta di Android 12 per i dispositivi della compagnia.

Nello specifico, come spiegato sulle pagine di 9to5Google, un Beta Operations Manager ha parlato di alcune novità su un forum coreano della compagnia, spiegando che il momento del lancio ufficiale è finalmente arrivato. Stando a quanto dichiarato infatti, il prossimo aggiornamento renderà disponibile la beta di Android 12 per tutti gli utenti, non limitandosi solamente a migliorare le possibilità di fruizione del pubblico, ma anche rimuovendo i fastidiosi bug che sono ancora attualmente presenti nella quarta versione del software.

All’effettivo, non abbiamo conferma del fatto che sia davvero così, considerando che la fonte potrebbe rivelarsi come non attendibile, ma avremo modo di scoprire di più in merito a tutto già nel giro di qualche settimana, quando Samsung svelerà i suoi piani per un presunto aggiornamento del software o per un rilascio globale all’infuori delle fasi di testing.

C’è tuttavia da specificare che, anche dando per buono il leak arrivato dall’impiegato della compagnia sudcoreana, non abbiamo per il momento a che fare con alcuna data di uscita ufficiale o finestra di lancio a cui affidarci, motivo in più per restare in attesa di commenti da parte della compagnia in merito alla questione. Considerando che l’arrivo di Android 11 in versione stabile per gli S20 avvenne nel mese di dicembre, è possibile che l’azienda segua un processo simile anche per i suoi nuovi gioiellini.