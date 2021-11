Microsoft Loop: presentati i dettagli della nuova app di Office

Microsoft ha da poco accennato all’esistenza di Loop, una nuova piattaforma facente parte del pacchetto Office della compagnia di cui avevamo scoperto solamente i primissimi dettagli, e che finalmente è stata svelata nella sua interezza.

Com’era noto, si tratta di un tool pensato al fine di migliorare le possibilità lavorative degli utenti che utilizzano Office, rendendo fluido il lavoro fra più utenti senza che siano necessari complicati processi. Nello specifico, grazie a Loop si ha modo di creare documenti collaborativi e indipendenti, condivisibili con gli altri in tempo reale.

Si parla infatti di una lavagna utilizzabile in smart da molti utenti e in perfetta sincronizzazione, considerando che il tutto è pienamente integrato con i servizi Microsoft, e che sfruttando le potenzialità del software si ha modo di creare vari insiemi di lavagne di lavoro condivise con cui interagire.

Mentre già nel mese di novembre vedremo alcune novità di Loop giungere all’interno di Teams, Outlook e OneNote, il tutto verrà invece rilasciato in versione a sé stante solamente in un secondo momento, anche se non sembra per fortuna che manchi molto, e Microsoft avrà presto modo di aggiornarci per quel che concerne la disponibilità del nuovo prodotto.