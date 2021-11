Limitless: il trailer della serie di National Geographic con Chris Hemsworth al limite delle capacità umane

Chris Hemsworth sarà il protagonista della serie di National Geographic, intitolata Limitless, in cui l’interprete di Thor si mette alla prova in situazioni fisiche al limite: durante il Disney+ Day è stato diffuso il trailer della docuserie in arrivo nel 2022 sulla piattaforma streaming.

Ecco il trailer di Limitless, con Chris Hemsworth.

Oltre a Chris Hemsworth un altro nome importante di questa produzione è quello di Darren Aronofsky, meglio conosciuto per aver fatto da regista a film come Black Swan e Requiem For a Dream. Chris Hemsworth si mette alla prova in questo progetto, confrontandosi con scienziati ed esperti su quelli che sono i limiti umani, e su come, eventualmente, sia possibile oltrepassarli.

Lo stesso attore ha dichiarato qualche tempo fa:

In qualche modo mi sono convinto a fare da volontario per questo show in cui mi metto alla prova a livello fisico e mentale con delle prove fatte in giro per il mondo, ed il tutto per il bene della scienza. Speriamo in questa maniera di poter scoprire qualcosa, elevando le possibilità della salute umana.

Non si tratta della prima collaborazione tra Chris Hemsworth ed il National Geographic, considerando che l’attore ha già partecipato allo speciale Shark Beach, uscito nel periodo estivo.