Google aggiungerà un minigioco di pesca dopo Dino?

Sembra che nel corso dei prossimi mesi Dino avrà modo di ricevere un "rivale" per quel che riguarda i videogiochi presenti su browser.

13—Nov—2021 / 2:00 AM

Sembra che Google potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco atto a sostituire, o probabilmente accompagnare, l’esperienza di Dino. Parliamo proprio del simpatico dinosauro ormai diventato una vera e propria icona del motore di ricerca, sempre pronto a farsi presente quando la connessione a internet risulta assente.

Anche se il tutto non risulta ancora confermato, ci sono stati avvistamenti di un gioco addirittura più semplice, che vede un nuovo personaggio destreggiarsi nello sport della pesca. Va specificato che stando ai primi screen non è presente neanche un punteggio, visto che parliamo di un gioco apparentemente ancora più embrionale.

Il tutto è stato mostrato sulle pagine di Techdows, portale che a quanto pare ha avuto modo di notare questo interessante cambiamento solo su una finestra in incognito di Firefox, e non su Edge o Chrome. Pare che il nuovo risultato si mostrerà quando non sono presenti dei risultati di ricerca.

A quanto pare, la feature sarebbe in fase di sviluppo e verrebbe rilasciata nel corso dei prossimi mesi, ma restiamo all’effettivo in attesa di conferme ufficiali in merito all’arrivo del nuovo minigioco legato alla pesca e alle sue meccaniche.