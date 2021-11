Tom Hanks rivela i suoi tre migliori film, e non c’è Forrest Gump

Parlando al The Bill Simmons Show, Tom Hanks ha rivelato quali sono i suoi migliori tre film, stabilendo però non tanto un criterio qualitativo quanto esperienziale: l’attore ha, infatti, parlato dei suoi tre migliori lungometraggi a livello di esperienza sul set.

Ecco le parole di Tom Hanks:

Posso citare A League of Their Own, perché con quel film ho passato l’intera estate a giocare a baseball ed a mangiare hot dog. E poi posso parlare di Cast Away, che è stato un film molto avventuroso, realizzato nel bel mezzo dell’Oceano alle Fiji, avevo tutta la mia famiglia con me, ed ogni singolo giorno era un’avventura. Ed infine direi Cloud Atlas, perché abbiamo girato il film a Berlino, Maiorca e Dresden, era la prima volta che mi trovavo in Germania, e mi sono ritrovato circondato dalla Storia, ed allo stesso tempo avevo intorno una fantastica squadra di lavoro.