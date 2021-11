Singles Day 11.11: Ecco gli sconti e coupon Xiaomi su AliExpress

Tra i tantissimi sconti oggi sugli store cinesi vi segnaliamo i migliori prodotti Xiaomi in sconto su AliExpress, con coupon code per avere sconti aggiuntivi.

Ogni anno in Cina l’11 novembre si festegga il Singles Day con tantissimi sconti online, è in pratica il Black Friday cinese. Tra i tantissimi sconti negli store online cinesi, ecco i più interessanti sui prodotti Xiaomi su AliExpress, con anche dei coupon code per ottenere uno sconto aggiuntivo.

Xiaomi 11 Lite 5g NE

Tra gli ultimi arrivati della serie 11 di Xiaomi con processore snapdragon Qualcomm® Snapdragon™ 778G Octacore, 6.55 pollici di schermo AMOLED FHD+ da 90 Hz di refresh rate. Disponibile in tre diverse versioni: 6GB + 128GB / 8GB + 128GB / 8GB + 256GB. Lo Xiaomi 11 Lite offre una batteria da 4250 mAh e un caricatore rapido da 33W in confezione.

RAM+ROM Prezzo Promo Codice Sconto Sconto con il codice 6+128 299€ 30250DOUBLE -30€ 8+128 319€ 30250DOUBLE -30€ 8+256 349€ 30250DOUBLE -30€ ➜ Link diretto all’offerta

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T ti offre la migliore esperienza cinematografica, Dotato di fotocamera professionale da 108 MP, Display AMOLED a 120Hz con AdaptiveSync, Ricarica ultra-rapida a 67W e Batteria da 5000 mAh.

RAM+ROM Prezzo Promo Codice Sconto Sconto con il codice 8+128 439€ 30250DOUBLE -33€ 8+256 489€ 30250DOUBLE -33€ ➜ Link diretto all’offerta

POCO X3 Pro

Tutto quello che hai amato di POCO X3, e ancora di più: un display elegante, la batteria a lunga durata, la ricarica ultra rapida e l’incredibile qualità audio.

RAM+ROM Prezzo Promo Codice Sconto Prezzo Finale 6+128 219€ 23190DOUBLE -23€ 8+256 249€ 23190DOUBLE -23€ ➜ Link diretto all’offerta Extra: i primi 300 ordini di questo prodotto possono sbloccare delle mystery box con all’interno: mijia robot vacuum, Earbuds 2S, miband 6, miwatch, mi power bank.

Redmi Buds 3 Pro

Uno dei best-buy di Xiaomi: i Redmi Buds 3 Pro sono auricolari in-ear con cancellazione attiva del rumore e ben sei ore di autonomia (con la cancellazione attiva). Supportano la ricarica wirelesse anche in modalità fast e possono essere collegati a due dispositivi contemporaneamente, funzione particolarmente comoda se li volete utilizzare con altro oltre che con il vostro smartphone.

Prezzo Promo Codice Sconto 49.99$ ESD114 (ES only) ➜ Link diretto all’offerta

Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit

Bellissimo giraviti elettrico ricaricabile con batteria integrata e ricarica USB. Sono incluse 24 punte assortite in una custodia che contiene tutto in ordine.

Prezzo Promo Codice Sconto Prezzo Finale 38$ AEPROMO 33$ ➜ Link diretto all’offerta

Mi Electric Scooter 3

L’ultima versione del famosissimo e stravenduto monopattino elettrico di Xiaomi, tra i migliori, se non il migliore, attualmente in commercio per rapporto qualità / prezzo.