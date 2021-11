Luther: iniziata la produzione del film, ecco le prime immagini dal set

Idris Elba ha annunciato l’inizio della produzione del film dedicato a Luther con due foto direttamente dal set del lungometraggio. In una delle immagini è stato mostrato il primo ciak del film su Luther. A dirigere il lungometraggio sarà Jamie Payne.

Ecco le prime immagini dal set di Luther con l’attore che ha ufficializzato l’inizio delle produzione.

Qualche tempo fa lo stesso Idris Elba ha dichiarato:

Abbiamo un’incredibile voglia di soddisfare il pubblico che ha adorato Luther come serie TV, ma che vogliamo appagare portando lo show sullo schermo in un’altra forma.

Idris Elba ed il creatore Neil Cross produrranno il film assieme a Peter Chernin, Jenno Topping, ed a David Ready della Chernin Entertainment. I produttori esecutivi saranno Dan Finlay, Priscilla Parish, e Kris Thykier.

Già nel 2018 Elba aveva parlato della possibilità di portare sul grande schermo un nuovo progetto di Luther. “Luther ha tutti quegli ingredienti che richiamano film classici degli anni Novanta come Seven, e penso che dovremmo utilizzare tutti questi elementi per creare un nuovo progetto”.

La serie è composta da venti episodi, che sono andati in onda per cinque stagioni su BBC One tra il 2010 e il 2019. In Italia la serie ha debuttato nel 2011 su Fox Crime, e nel 2014 su Rai 2.