Spider-Man: No Way Home – Tom Holland: “Quando dico che non ci saranno Garfield e Maguire non mi credono”

Tom Holland ha parlato a Total Film del fatto che in Spider-Man: No Way Home non ci saranno Tobey Maguire ed Andrew Garfield, ma le persone non gli credono.

Tom Holland tornerà a vestire i panni dell’Uomo Ragno in Spider-Man: No Way Home, e l’interprete ha di recente parlato del fatto che, nonostante i rumor, non ci saranno le versioni del tessiragnatele di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, però le persone continuano a non credergli.

Ecco cosa ha dichiarato Holland parlando a Total Film:

Le persone non mi credono quando dico che Andrew Garfield e Tom Holland non ci saranno in Spider-Man: No Way Home, ma ad un certo punto dovranno credermi. Comunque si tratta di un film significativo, perché unisce tre generazioni: quando il pubblico ha visto nel trailer Doc Octopus ed altri personaggi è diventata una cosa entusiasmante, un grande pezzo di storia del cinema. Avere Alfred Molina e Jamie Foxx nel film è un qualcosa di grandioso, perché mostra anche come questi grandi interpreti si adattano alla contemporaneità di un film di Spider-Man di questi tempi.

Per quanto riguarda Spider-Man: No Way Home, il film riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. Mentre molto si vocifera riguardo alla possibile presenza degli ex Spider-Man Andrew Garfield e Tobey Maguire.