“Pianteremo un albero per ogni foto dei vostri animali che ci invierete”, ma era una frottola

"Pianteremo un albero per ogni foto dei vostri animali che pubblicherete". Milioni di foto dopo l'account Instagram ha ammesso di non poterlo fare veramente.

“Pianteremo un albero per ogni foto dei vostri animali domestici che ci invierete”. Di foto ne sono arrivate 4 milioni, ma di alberi non se n’è vista l’ombra.

L’iniziativa su Instagram di Plant A Tree Co aveva ricevuto attenzione globale, diventando un fenomeno virale. Le foto dovevano venire pubblicate nelle Storie utilizzando un nuovo sticker chiamato ‘Add Yours‘. Fondamentalmente lo sticker consente di creare delle catene virali di post: gli utenti, dopo aver visto la storia, possono clickare sullo sticker e aggiungere a loro volta nuovi contenuti, che verranno visti da nuovi utenti che a loro volta potranno partecipare alla catena. E così via.

La storia la racconta il Washington Post. Il quotidiano è scettico sulle capacità dell’account di mantenere la promessa. “4 milioni di foto. Verranno veramente piantati 4 milioni di alberi? Quasi certamente no. Verrà piantato almeno un albero? Non è chiaro”, scrive la giornalista Jennifer Hassan.

Nel frattempo Plant A Tree Co ha cancellato il post originale ed ogni riferimento alla sfida. “Abbiamo immediatamente compreso il potenziale dell’iniziativa, non crediamo di avere le risorse necessarie per mantenere la promessa fatta”, ha spiegato l’account con un secondo post pubblicato su Instagram.

Non è la prima volta che Plant A Tree viene pizzicata a fare promesse che non può mantenere. Nel 2019 aveva promosso un’iniziativa molto simile, e anche in quell’occasione l’organizzazione era stata costretta ad ammettere di non poter realmente piantare migliaia di alberi, chiedendo poi scusa ai suoi follower. All’epoca Saadioui aveva 21 anni.

Pensavamo che solamente una piccola porzione dei nostri follower avrebbe aderito all’invito, per un totale di massimo un paio di centinaia di alberi da piantare. Volevamo solamente provare la nuova feature di Instagram, in un modo divertente e utile per l’ambiente. Quindi abbiamo creato il post senza comprendere realmente come il nuovo sticker ‘Add yours’ funzionasse

ha raccontato Zack Saadioui, il creatore della pagina Plant A Tree Co, al Washington Post.

Plant A Tree sostiene di aver piantato oltre 6.500 alberi dalla sua fondazione, ma nel sito non specifica né dove siano stati piantati, né quando, né con che soldi. (Foto in apertura via 7News)