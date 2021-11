Gli hacker si mangiano ogni anno il 6% del PIL mondiale, la denuncia del Rapporto Clusit

10—Nov—2021 / 9:41 AM

Gli attacchi hacker ci costano ogni anno il 6% del PIL globale, a dirlo è il Rapporto Clusit sul primo semestre del 2021. La situazione è drammatica: aumentano gli attacchi informatici, soprattutto quelli di natura più devastante, in grado di paralizzare grosse aziende ed istituzioni.

E l’Italia è drammaticamente indietro:

auspichiamo che il Pnrr possa rappresentare l’occasione di mettersi al passo e colmare le proprie lacune anche in ambito cyber

ha detto Andrea Zapparoli Manzoni, che del Rapporto Clusit è uno dei co-autori.

A livello globale gli attacchi informatici considerati gravi sono aumentati del 24%, mentre quelli che il rapporto definisce “critici o devastanti” sono passati dal 49% al 74%.

Nel rapporto a mettere la lente d’ingrandimento sul fenomeno hacker in Italia è Fastweb, che durante la prima metà del 2021 ha registrato circa 36 milioni di eventi malevoli, con una crescita percentuale a tripla cifra rispetto a solamente l’anno precedente. Dal 2020 al 2021 in Italia gli attacchi informatici sono cresciuti del 180% (!).

Il rapporto conferma la prevalenza degli attacchi ransomware, finalizzati ad ottenere il pagamento di un riscatto, spesso in criptovalute, da parte dell’azienda vittima.

Meno frequenti rispetto al passato gli attacchi finalizzati esclusivamente a rubare informazioni riservate. Il cosiddetto Cyber Espionage è un fenomeno in calo, scrivono i ricercatori: in anno – 36,7%. C’è da dire che il 2020 era stato l’anno delle grandi campagne di spionaggio, ad opera di servizi d’intelligence e criminali, per rubare i dati sullo sviluppo di farmaci e vaccini contro il Covid-19. Quella stagione è evidentemente terminata.

Trai bersagli privilegiati dagli hacker troviamo le istituzioni (rappresentano il 16% delle vittime) seguite dalla Sanità (13%).