Eternals: hanno subito lo “schiocco” di Thanos? La regista risponde

Eternals fornisce tanti spunti per domande interessanti sulla lore del Marvel Cinematic Universe e per interrogarsi sulle differenze dello stesso con l’universo dei fumetti originali: in questo caso la genesi e gli obiettivi di Eterni e Celestiali, tanto per cominciare.

Quando Thanos ha cancellato metà della vita dell’universo con uno schiocco di dita in Avengers: Infinity War, cosa è successo agli Eternals? Qualcuno, per caso, è rimasto colpito dal terribile gioco delle probabilità? Il film non lo dice, ma la regista Chloé Zhao ha la risposta.

Naturalmente, è spoiler se non avete ancora visto il film, dato che svela alcuni particolari dello stesso.

Be’, non posso certo gridarlo al mondo, ma se ci pensi… se pensi a quel che i Celestiali gli hanno rivelato. Se pensi a quel che i Celestiali gli hanno rivelato su loro stessi, tecnicamente non possono essere stati blippati.

La risposta è un po’ criptica per evitare di spiattellare uno spoiler, quindi ribadiamo che la seguente spiegazione è “a rischio”!

All’inizio del film, sappiamo che gli Eterni sono stati inviati sulla Terra per contrastare i Devianti e guidare l’evoluzione dell’umanità, ma non viene chiarificato un passaggio fondamentale: gli Eterni sono stati letteralmente plasmati come costrutti e tecnicamente non sono “vivi”, almeno secondo l’ipotesi della regista. Per questo, nessuno di loro è stato colpito dallo “SNAP” (erroneamente definito “BLIP” – che invece è stato l’atto inverso, realizzato da Hulk/Bruce Banner – da Zhao).

Non si tratta, chiaramente, di una spiegazione ufficiale da parte di Marvel, ma possiamo ben dire che la spiegazione del regista del film sia piuttosto autorevole in merito, per quanto comunque circoscritta alla realtà cinematografica.

Eternals, nei cinema italiani dal 3 novembre, vanta un cast di grande respiro: la regia è affidata a Chloé Zhao, fresca di Oscar per Nomadland, mentre il cast del film comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.

