Doctor Strange – Benedict Cumberbatch aveva dubbi sul ruolo: “Era un personaggio datato e sessista”

Tutti gli appassionati di cinecomics riconoscono Benedict Cumberbatch come il Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe, ma l’interprete inizialmente non era così sicuro di accettare la parte, anche a causa di alcune caratteristiche del personaggio.

Benedict Cumberbatch ha raccontato ad Esquire dei suoi dubbi sul ruolo del Doctor Strange. Ecco cosa ha detto:

Ho avuto i miei dubbi perché ho pensato che si trattasse di un personaggio datato e sessista, e poi era legato al movimento occultista dell’Est e dell’Ovest che si andava ad incrociare con gli anni Sessanta. Ed oltre a questo la Marvel era in contatto con altri attori, però ad un certo punto sono venuti da me dicendo che non volevano un altro interprete che non fossi io.

Cumberbatch ha anche parlato del fatto che questo secondo film sul Doctor Strange lo preoccupa un po’, perché:

Ci sono molte aspettative e c’è il rischio di deludere qualcuno. […] Però ora alla Marvel si stanno prendendo dei rischi, hanno fatto Ant-Man ed hanno ingaggiato Taika Waititi per Thor, tutte cose che sulla carta non si può dire che possano funzionare e creare entusiasmo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrà la regia di Sam Raimi che entrerà così a far parte del Marvel Cinematic Universe dopo aver diretto i film di Spider-Man con Tobey Maguire.